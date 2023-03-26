Что делать при просрочке кредита, рассказали россиянам

14:50, 26 марта 2023, ПАИ

Если допущена просрочка кредита, то лучше сразу сообщить в банк о своей проблеме и рассказать, когда планируется внести очередной платёж, рассказал эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков.

«Если вы не знаете, когда сможете внести очередную сумму, то можно запросить у банка кредитные каникулы. Их могут дать сроком до шести месяцев. Но для этого нужны основания. Например, сокращение дохода как минимум на 30 %», — отметил он, передаёт агентство «Прайм» со ссылкой на RT.

Когда платёж просрочен на несколько дней, то это некритично, объяснил эксперт.

«Многие банки не обращают на это внимания, поскольку считают это технической задержкой — например, из-за перевода денег или из-за задержки зарплаты. Проблемы могут возникнуть, если не вносить очередной платёж больше 30 дней. Это будет отражено в кредитной истории и снизит шанс на получение кредита в будущем», — сказал он.

По словам Максима Глазкова, не следует пренебрегать терпением банков и постоянно задерживать выплату на несколько дней, поскольку это также может привести к сложностям при оформлении следующего займа.

По мнению эксперта, всё зависит от условий договора человека с банком. В большинстве случаев предусмотрен штраф даже за задержку платежа на один день.