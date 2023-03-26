Вера Емельянова: Знание прошлого формирует чувство гордости за свою страну

16:53, 26 марта 2023, ПАИ

С Псковской областью тесно связано историческое прошлое России, сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, приветствуя от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, передаёт корреспондент ПАИ.

«Здесь всё дышит древностью, святостью, надеюсь, вы тоже это почувствуете. Изучение истории — важная часть не только образовательного и воспитательного процесса, потому что знание прошлого и корней формирует в каждом из нас чувство гордости и уважения к своей стране, помогает осмыслить настоящее и заглянуть в будущее», — отметила Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что изучение истории особенно важно сегодня, когда «мы видим попытки переписать её». «Вы уже прошли большой путь и доказали, что являетесь лучшими в стране. Выражаю слова признательности вашим педагогам, наставникам, которые смогли увлечь вас своим предметом и передать свои знания», — обратилась к школьникам первый заместитель губернатора. Вера Емельянова также пожелала участникам олимпиады успешно ответить на все вопросы и задания, интересно провести время в Пскове и приобрести новых друзей.

Школьников также поприветствовала заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева: «К этому знаменательному событию вы шли на протяжении долгого времени, успешно преодолели школьный, муниципальный и региональный этапы олимпиады и стали лидерами в своих регионах».

Она заметила, что в этом году участников стало значительно больше, так как к мероприятию присоединились представители новых субъектов РФ — ЛНР, ДНР и Запорожской области.

«Участие во Всероссийской олимпиаде школьников — это большая честь и вместе с тем огромная ответственность. Ваш талант, кропотливый труд, высокая мотивация к успеху позволили выиграть и завоевать право на участие в финальных состязаниях. Уверена, что олимпиада поможет вам найти друзей и единомышленников, станет важным этапом на пути к новым победам», — подчеркнула заместитель министра просвещения РФ.

Также она выразила слова благодарности педагогам и наставникам школьников.

«В этом зале точно есть люди, у которых есть мечта, но только участники заключительного этапа олимпиады школьников могут сказать, что мечту превратили в задачу, мечту превратили в цель, и пускай именно на Псковской земле эта цель будет достигнута. Вы то будущее, которым будет гордиться Россия. Вы можете интерпретировать исторические события, именно вы можете предсказывать будущее, именно вы будете строить будущее нашей страны», — подчеркнула ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.