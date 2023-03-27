Российские банки могут начать блокировать интернет-подписки

07:25, 27 марта 2023, ПАИ

Блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента просят обязать банки в России. Такое обращение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в Центробанк, сообщает газета «Известия».

В нем говорится, что в стране растут продажи товаров и услуг онлайн, но из-за этого увеличивается число операций по запросам мошенников. Как сообщают в ОПИ, особую роль здесь играют подписки, которые предполагают продление платежей, однако отписаться от них не всегда возможно.

«Не сумев отменить платную подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Но там вместо аннулирования последующих требований недобросовестного получателя клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают неоправданные сложности и зачастую дополнительные расходы — продолжение списаний», — говорится в обращении к главе ЦБ.



В связи с этим ОПИ просит дополнить требования к банкам, прямо закрепляя норму о том, что они не вправе отказывать плательщику в отзыве акцепта на списания и не должны осуществлять перевод денежных средств по требованию получателя.