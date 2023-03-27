Всемирный день театра празднуют сегодня

08:01, 27 марта 2023, ПАИ

Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и омечается ежегодно 27 марта, сообщает портал calend.ru. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Деятельность Международного института театра (МИТ), согласно его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира».

Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто.

Сегодня Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством.