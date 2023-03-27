Густой туман накроет Псковскую область

08:48, 27 марта 2023, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области сегодня днем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Кроме того, следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.