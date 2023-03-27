До +6 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:43, 27 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 27 марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Днем пройдут небольшие дожди, ночью местами тоже небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Будет дуть умеренный ветер западных направлений.

Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, ночью - от 0 до -5.

В Пскове пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем - от +6 до +8, ночью - от -1 до -3 градусов.

В Великих Луках тоже ожидается небольшой дождь. Температура днем - от +7 до +9 градусов, ночью - от -2 до -4.