Победителей международного музыкального конкурса наградили в Пскове

09:49, 27 марта 2023, ПАИ

Победители IX Международного конкурса, посвящённого М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, получили дипломы лауреатов и памятные кубки. Мероприятие состоялось в Псковском областном колледже искусств 26 марта. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Награды 51 лауреату конкурса вручили члены жюри конкурса: профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Лебедев (номинация «Фортепиано»), старший преподаватель кафедры струнных смычковых инструментов Белорусской государственной академии музыки Николай Теран (номинация «Оркестровые струнные инструменты»).

Также победителей наградили художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, музыкальный руководитель балета и дирижер Михайловского театра Алексей Репников (номинация «Духовые медные инструменты»), преподаватель Минского государственного музыкального колледжа имени М. И. Глинки, художественный руководитель ансамбля флейтистов «Флюид» Александра Ренанская (номинация «Духовые деревянные инструменты»), преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, обладатель звания «Душа земли Псковской» Инна Суровицкая.

«Члены жюри сердечно поздравили всех юных исполнителей, принявших участие в конкурсе, преодолев сценическое волнение, а также их преподавателей, которые вкладывают в учеников свои знания, профессионализм, прививают любовь к музыке. Особые слова благодарности были обращены к родителям молодых музыкантов, поддерживающих своих детей на пути в искусство», - отметили в образовательном учреждении.

После церемонии награждения победителей состоялся концерт, в котором приняли участие обладатели дипломов 1 – 3 степеней.