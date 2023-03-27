Псковичи познакомились в «Лофте» с книгами Замятина и Сорокина

12:28, 27 марта 2023, ПАИ

Очередное мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло в креативном пространстве «Лофт» 20 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Встречи уже посещали писатели, поэты, литературные критики, блогеры, преподаватели и музыканты. «Проект доказывает, что любовь к литературе может объединять людей самых разных сфер занятости и с разными интересами», — отмечается в сообщении.

В этот раз за «барной стойкой» встретились: актёр Пушкинского театра драмы, переводчик, солист нескольких музыкальных коллективов Drift, Element One и «Слезы счастья», который неоднократно давал концерты в «Лофте», Денис Кугай, а также поэтесса, руководитель псковского «Клуба не очень анонимных поэтов» Алёна Любина.

Гости познакомились с произведениями: «Четыре» Владимира Сорокина, «Мы» Евгения Замятина, «Творения» Велимира Хлебникова, «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева, «Представление» Сергея Довлатова и многими другими. В литературном баре у посетителей есть возможность увидеть книгу в новом свете, услышать мнения экспертов и обсудить с ними свои впечатления. «Никто из гостей не останется без точных рекомендаций о том, что им стоит почитать в ближайшее время», — подчеркнули в креативном пространстве.

«У проекта сформировалась очень хорошая, искренняя, отзывчивая публика, которая готова идти за барменом на любую авантюру. Те вопросы, которые мне задавали, были точными, и разговор получился очень достоверным. Поэтому с удовольствием рекомендую это мероприятие всем любителям литературы», — поделился своими впечатлениями «бармен» Денис Кугай.



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»

















«Было приятно осознавать неподдельную заинтересованность гостей «Букбара» не только в конкретных книгах или авторах, но и в литературе и творчестве в целом. Обсуждали и экранизации книг, и повторы сценариев в жизни, и аллюзии на других авторов, и собственные литературные увлечения и пробы. «Букбар» — место не только для обсуждения книг. Здесь происходит магический обмен мнениями, знаниями и информацией, которая зачастую наталкивает на новые мысли. Уверена, что такой проект и дальше будет востребован, усовершенствован и расширен! С удовольствием буду и дальше его гостем», — добавила второй «бармен» Алёна Любина.

Встречи в рамках литературного проекта стали регулярными, и в скором времени псковичей ожидает очередное мероприятие «Букбара». Следите за новостями в сообществе проекта, чтобы не пропустить все подробности: https://vk.com/bookbar_loft.