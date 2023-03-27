Каждый пятый работодатель в Пскове пользуется услугами самозанятых – опрос

09:58, 27 марта 2023, ПАИ

Услугами псковичей со статусом самозанятых пользуется каждая пятая компания, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса. Чаще всего самозанятых нанимают для выполнения работ по проектированию.

Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятых.

Сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес в Пскове практикует чаще крупных предприятий и организаций (25%). Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (36%), строительные организации (25%) и IT-компании (23%).