В Госдуму внесен проект об автоинформировании россиян о взятом кредите

10:28, 27 марта 2023, ПАИ

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом на их имя кредите или микрозайме. Об этом говорится в документе.

«Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков о заключении договоров потребительского кредита (займа) и микрозайма путем направления уведомления через государственный портал «Госуслуги», — говорится в пояснительной записке, передает РИА Новости.

По мнению разработчиков законопроекта, такие меры помогут защитить людей от мошенников — например, в случаях, когда банки выдают кредиты без согласия человека. «Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика», — уточнили авторы инициативы.

К тому же, добавили они, для уведомления о кредите могут быть предоставлены персональные данные, не связанные с самим заемщиком. Тогда человек, на имя которого выдан кредит, вообще не имеет возможности узнать об этом и принять необходимые меры.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что порядка семи миллионов россиян при проверке кредитной истории обнаруживали кредиты, взятые на них мошенниками. При этом злоумышленники пользуются тем, что банки и финансовые организации не проверяют персональные данные.

«Сейчас банки и МФО обязаны уведомлять о взятом кредите только для галочки — по номеру телефона, который оставил сам заемщик. Кредитное мошенничество в таких условиях расцветает пышным цветом», — сказал Алексей Нечаев. По его словам, мошенники оставляют «левые номера», а люди узнают о просроченных кредитах, только когда «коллекторы выбивают дверь».

«Мы внесли законопроект, чтобы обязать банки и МФО сразу отправлять людям уведомление о взятом на них кредите через «Госуслуги», — заключил политик.

Соавторами документа вместе с лидером партии стали депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Сангаджи Тарбаев, Амир Хамитов, Роза Чемерис и Григорий Шилкин.