Названы самые популярные работодатели в России

13:03, 27 марта 2023, ПАИ

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны стали Яндекс, Сбер, Газпром нефть, Тинькофф и Альфа-Банк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

В зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются. Например, жители Москвы чаще голосовали за Яндекс как самого привлекательного работодателя, жители Московской области отдавали предпочтение Сберу.

В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания «СКБ Контур», сумевшая обогнать Яндекс и Сбер. У соискателей из Краснодарского края лидером стала компания МТС, а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании 2ГИС. Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место Альфа-Банк.

«Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. В «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания «Газпром нефть», а на втором месте оказался СИБУР», - отметили в hh.ru.

Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».

«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Лидерами по доле желающих трудиться в Яндексе стали Смоленская область (3,2% респондентов региона хотели бы работать в этой компании), Республика Саха (2,9%), Москва и Вологодская область (по 2,5%), а также Санкт-Петербург и Томская область (по 2,3%).

Предпочтение Сберу чаще всего отдавали соискатели из Орловской области, Тульской области и Ставропольского края (по 3,2%), из Пензенской области (3%) и Хабаровского края (2,9%).

Газпром нефть пользуется наибольшей популярностью у жителей Республики Коми (9,1%), Ханты-Мансийского АО (7,4%), Ямало-Ненецкого АО (6,6%), Республики Саха (5,2%) и Тюменской области (4,7%).