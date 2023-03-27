Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы самые популярные работодатели в России

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны стали Яндекс, Сбер, Газпром нефть, Тинькофф и Альфа-Банк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

В зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются. Например, жители Москвы чаще голосовали за Яндекс как самого привлекательного работодателя, жители Московской области отдавали предпочтение Сберу.

В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания «СКБ Контур», сумевшая обогнать Яндекс и Сбер. У соискателей из Краснодарского края лидером стала компания МТС, а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании 2ГИС. Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место Альфа-Банк.

«Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. В «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания «Газпром нефть», а на втором месте оказался СИБУР», - отметили в hh.ru.

Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».

«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Лидерами по доле желающих трудиться в Яндексе стали Смоленская область (3,2% респондентов региона хотели бы работать в этой компании), Республика Саха (2,9%), Москва и Вологодская область (по 2,5%), а также Санкт-Петербург и Томская область (по 2,3%).

Предпочтение Сберу чаще всего отдавали соискатели из Орловской области, Тульской области и Ставропольского края (по 3,2%), из Пензенской области (3%) и Хабаровского края (2,9%).

Газпром нефть пользуется наибольшей популярностью у жителей Республики Коми (9,1%), Ханты-Мансийского АО (7,4%), Ямало-Ненецкого АО (6,6%), Республики Саха (5,2%) и Тюменской области (4,7%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Начальник псковской Росгвардии награждён медалью «За заслуги перед Отечеством»
27 марта 2023

Впервые опубликованы снимки с места гибели Юрия Гагарина
27 марта 2023

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето
27 марта 2023

Более 400 детей занимаются в псковской спортшколе «Стрела»

27 марта 2023

Медаль Союза женщин России получила начальник отдела соцзащиты города Пскова
27 марта 2023

Псковский губернатор поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

27 марта 2023

Псковский астроном-любитель запечатлел пролёт МКС между туманностями
27 марта 2023

Уровень нескольких рек в Псковской области превысил отметку неблагоприятного явления

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...