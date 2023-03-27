В Волгограде стартует опрос о проведении референдума по переименованию города

10:30, 27 марта 2023, ПАИ

В Волгограде начинается опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград, пишет ТАСС.

По результатам опроса к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум, сообщил агентству сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Ранее с инициативой вернуть городу-герою историческое имя выступили волгоградские ветераны.