В Волгограде стартует опрос о проведении референдума по переименованию города
В Волгограде начинается опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград, пишет ТАСС.
По результатам опроса к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум, сообщил агентству сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
Ранее с инициативой вернуть городу-герою историческое имя выступили волгоградские ветераны.
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