Медаль Союза женщин России получила начальник отдела соцзащиты города Пскова

14:23, 27 марта 2023, ПАИ

Медалью Союза женщин России награждена начальник территориального отдела соцзащиты города Пскова Кристина Калашникова. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по социальной защите Псковской области.

Также заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин по просьбе председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой вручил почетную грамоту за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и участие в реализации государственной политики по защите интересов женщин, семей и детей начальнику отдела семьи, женщин, детей и демографии Марине Кирилловой.

Вице-губернатор Александр Серавин и председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова поблагодарили сотрудников социальной защиты региона за помощь и сотрудничество.