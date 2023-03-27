Псковский губернатор поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

14:09, 27 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.

«Вы эффективно решаете задачи в сфере национальной безопасности, обеспечиваете охрану важных государственных объектов и учебных заведений, контролируете оборот оружия. Только в прошлом году вы пресекли почти 400 попыток совершения преступлений в отношении охраняемого имущества, задержали более 2600 нарушителей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что с начала проведения специальной военной операции псковские росгвардейцы неизменно доказывают свои мужество и отвагу, четко выполняя поставленные задачи. «Об этом говорят высокие государственные награды, которые были уже неоднократно вручены сотрудникам, отличившимся в ходе СВО, - сказал глава региона. - Благодарю руководство и личный состав управления за добросовестную службу, самоотверженность и преданность своему долгу».

Михаил Ведерников пожалел сотрудникам здоровья, благополучия и удачи. «Правительство Псковской области продолжит делать всё необходимое для поддержки вас и ваших семей», - заключил он.