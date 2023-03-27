Елена Бибикова объяснила увеличение размера МРОТ

18:32, 27 марта 2023, ПАИ

Сенатор Псковской области Елена Бибикова объяснила, с чем связано изменение размера минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Размер МРОТ ежегодно устанавливается законом, не может быть менее прожиточного минимума трудоспособного населения, подлежит ежегодной индексации.

С 1 января 2023 года размер МРОТ — 16 242 руб. (+6,3 %).

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, выплат отпускных и командировочных, определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

В 2023 и 2024 годах предусмотрено ускоренное повышение МРОТ. Его величина теперь привязана к темпу роста прожиточного минимума трудоспособного населения в России и должна превышать его на 3 % (федеральный закон № 522-ФЗ от 19.12.2022). Новой нормой приостановлен механизм расчёта МРОТ исходя из соотношения с медианной заработной платой.

С 1 января 2024 года по поручению президента ожидается повышение размера МРОТ на 18,5 %, т. е. предварительно размер МРОТ может быть 19,3 тыс. руб.

Для сравнения: МРОТ с 1 января 2022 года — 13 890 руб., с 1 июня 2022 года — 15 279 рублей, с 1 января 2023 года — 16 242 руб., предварительно с 1 января 2024 года — 19,3 тыс. руб.