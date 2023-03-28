Дмитрий Шахов помог детям с Украины воссоединиться с семьями

23:36, 27 марта 2023, ПАИ

Ещё двое детей с Украины воссоединились со своей семьёй, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Во взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины вернули в родную семью двоих детей — граждан Украины 9 и 16 лет», — сообщила Москалькова в своём телеграм-канале.

Она также выразила благодарность уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову, участвовавшему в передаче детей в семью.

«Хочу особо подчеркнуть: нам не известно ни об одном случае, когда бы детей – граждан Украины отказались передать их родным и близким», — отметила Москалькова.