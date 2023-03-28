Из-за ремонта улиц на Запсковье изменится схема движения автобусов

13:25, 28 марта 2023, ПАИ

С 3 апреля из-за приостановки движения транспорта по улице Ипподромной и проспекту Энтузиастов в Пскове изменится схема движения городских автобусов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Автобусы маршрута № 25 «Родина – Архив» в направлении из поселка Родина на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» будут следовать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, затем направо по маршруту. В обратном направлении автобус будет двигаться от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, далее по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 5 «Вокзал – Архив» в направлении на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» будет курсировать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, затем по улице Труда до улицы Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении – от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, затем по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

Автобусы дачных маршрутов № 166 «Псков – Псковитянка» и № 138 «Псков – Торошинка» от улицы Текстильной пойдут по улице Труда до сквера Народовластия, затем по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту. Остановка автобусов на остановочном пункте «Ул. Ипподромная» не осуществляется. Вводится остановка «12 школа».