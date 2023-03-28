Профсоюзы поддержали идею сокращения рабочей недели до 36 часов

14:30, 28 марта 2023, ПАИ

Представители профсоюзов высказались за сокращение рабочей недели за счет пятницы, но при сохранении текущего размера зарплаты, сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Государственной Думы внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым рабочий день россиян в пятницу сократится до обеда, а рабочая неделя составит 36 часов.

«Хотя мы поддерживаем, конечно, при сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно», — цитирует Михаила Шмакова РИА Новости.

При этом, по его словам, в условиях дефицита на рынке труда такая идея неактуальна.