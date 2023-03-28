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Общество

Профсоюзы поддержали идею сокращения рабочей недели до 36 часов

Представители профсоюзов высказались за сокращение рабочей недели за счет пятницы, но при сохранении текущего размера зарплаты, сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Государственной Думы внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым рабочий день россиян в пятницу сократится до обеда, а рабочая неделя составит 36 часов.

«Хотя мы поддерживаем, конечно, при сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно», — цитирует Михаила Шмакова РИА Новости.

При этом, по его словам, в условиях дефицита на рынке труда такая идея неактуальна.

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