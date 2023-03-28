Короткий плотвиный сезон на Чудском озере

17:01, 28 марта 2023, ПАИ

Думали, успеем ещё плотвы на Чудском озере половить, ведь два дня назад по льду Псковского озера машины ездили. Но природа рассудила по-своему и отвела нам для плотвы всего… один день, да и тот не без проблем оказался. И водные процедуры мы приняли, и грязевые ванны.

«Клюёт, как из пулемёта!»

Всё, с зимним Псковским озером закончили, хватит, пару дней назад наловились, лопатой нагреблись, топором намахались. Было опрометчиво с нашей стороны выезжать на лёд на автомобиле в такую тёплую погоду. К счастью, обошлось. Теперь наступила очередь Чудского озера и чудской плотвы. В прошлом году по последнему льду мы дважды великолепно порыбачили неподалёку от деревни Подолешье. Те рыбалки, наверное, запомнятся на всю жизнь – таких уловов чудского серебра ни у меня, ни у моих товарищей не было никогда. И в этом капризном году уже неделю именно из тех мест доносятся до нас радостные вести: «Плотва отборная! Клюёт, как из пулемёта! И никого вокруг», – сообщил нам надёжный источник. Вот и здорово. Туда мы и отправились 20 марта.

«В Подолешье не повезу!»

Одно только напрягало, не все мои товарищи уже могут совершать длинные переходы по льду, здоровье не то. А идти там немало, около четырёх километров. «Не часто я в эту зиму на рыбалку выбираюсь, давай на ледовом такси туда доедем. Ты меня на машине довезёшь, а я за такси за обоих заплачу», – предложил Николай Константиныч, зная мои предпочтения к оздоровительным пешим походам. И Вениамин засобирался с нами, и его такой вариант тоже устраивал: «В этом году на Чудском озере ещё не был, наловить плотвы для вяления неплохо было бы». Накануне, ближе к вечеру, начал я обзванивать островцовских таксистов, чтобы заказать «карету».

«Не знаю, что завтра будет, ничего не обещаю, – далеко не с первого раза ответил на мой звонок один из них. – Лёд с каждым днём всё хуже и хуже становится. Приезжайте, а утром посмотрим. Но к Подолешью не повезу – и в Островцах лёд уже не очень, а там и подавно, там он всегда гораздо хуже». Вот так раз! И что теперь делать? И не факт, что завтра развозка будет, да ещё и не туда, куда бы нам хотелось. Ну, ладно, чтобы вместе рыбачить, поедем туда, куда повезут. И только я хотел сообщить своим товарищам о завтрашнем плане, как они оба меня опередили – сначала один отказался, сославшись на подскочившее давление, и тут же другой позвонил – обстоятельства изменились и с поездкой у него не получается. Тогда ничего в планах не меняется – для меня и ещё двоих моих товарищей такси не требуется. А значит, завтра чудская плотва ждёт нас в Подолешье.

Плотва весенняя, настоящая, чудская!

Выехали пораньше – и ехать не близко, и по льду потом около часа топать. Дорога везде сносная, лишь в самих Островцах чуть подразбита и уже грязная. В 07:30 были на месте. В Подолешье у деревенского причала лишь один автомобиль. Да, рыбаков действительно немного. Но нам они и не нужны, куда идти, мы знаем по прошлому году.

Идти было легко, как по тротуару – на льду ни воды, ни снега, ни трещин, ни заломов. Погода тихая, обещалось до 9 градусов тепла – позагораем сегодня, весело рассуждали мы. Миновали пару рядов рыбацких сетей, обозначенных красными флажками, и через 50 минут лёгкого прогулочного хода остановились. Где-то здесь. Вокруг никого, лишь вдали напротив Островцов виднелись едва видимые точки рыболовов и их палаток, да ближе к эстонскому острову Пийрисаар стоял снегоход с двумя промысловиками.

Расположились, засверлились, закормили лунки и… не клюёт. Может, ещё плотва не проснулась, а может, в этом месте её и нет? Минут через сорок я сменил место, сдвинувшись от товарищей метров на двести. И здесь не клюёт. Поскучав около часа, ушёл ещё выше в озеро. И наконец-то! Почти сразу начался самый настоящий весенний клёв, тот, который и должен быть в этом месте и в это время. Поплавок тонул, кивок уверенно загибался – на две удочки я еле успевал выуживать одну за другой крупных плотвичек. Позвонил товарищам, они так и оставались на первых лунках, сообщил им радостную весть. «А у нас слабенько», – услышал в ответ. Они так ко мне и не пошли. Как потом объяснили, что только я позвонил, и у них началось, словно плотва дожидалась моего звонка.

И плотва хороша сегодня – крупная, толстенькая, клюёт жадно, дуплеты иногда проскакивают. Ну, не успеваю на две удочки. Решил, чтобы хотя бы на одну из удочек клевало пореже, приподнять мормышку повыше, примерно на полметра ото дна. На мормышке была насажена приманка из сала с парой мотылей. Минут десять-пятнадцать мормышка молчала и не мешала мне тягать плотву донной удочкой. Я уже и поглядывать перестал на вторую удочку, когда смотрю, а кивок выпрямлен, когда он дрожал и изгибался, я и не видел – подсекаю, успеваю ощутить трёхсекундную тяжесть и… всё, обрыв. Кто-то о-о-очень хороший позарился на сало, мне бы поаккуратнее подсечь, но я по привычке, привык, как с плотвой и… Обидно.

Утонули два новых колеса

Но горевать было не с чего, да и особенно некогда – на донку клевало без перерыва, на льду уже образовалась солидная кучка чудского серебра. Нукак такую красоту не сфотографировать? Пока образовалась небольшая пауза, достал телефон, сделал пару снимков. Тут же поклёвка, быстро отложил телефон в сторону и выудил очередную трёхсотграммовую плотку. Вытер руки, начал смартфон обратно в наружный карман убирать, закрываю молнию, а она заела и никак. В этом же кармане у меня спички были, завёрнутые в целлофановый пакетик, вот край целлофана и попал между зубьями молнии. Тут опять поклёвка. Ладно, потом поправлю молнию. И… и забыл и про неё, и про телефон. Рыбачить это не мешало, наклонялся я не сильно глубоко, и лежал телефон до поры, меня не беспокоя.

Клёв начал замирать, и наступила продолжительная пауза. Встал с ящика, еле спину разогнул, собрал рыбу, посчитал – восемьдесят четыре серебристые красавицы. Великолепный улов! Ну, раз не клюёт, то самое время ещё подкормить. Достаю кормушку, прикормку, становлюсь на колени и наклоняюсь, чтобы, не отрывая кормушку ото льда, наполнить её кашей. И только я сделал поклон своей кормушке, как боковым зрением улавливаю, как точнёхонько, прямо «в яблочко», мой смартфон булькает в лунку. Я лишь кончиками пальцев успел его коснуться и… взвыл от досады. Да как же я забыл, что карман так и не застегнул нормально?

Да как же… Хорошо, что вокруг на несколько сот метров никого не было, а то бы они ушам своим не поверили, чего я выдал с досады. Повыл, поскулил, посидел в печали минут пятнадцать. За это время лишь две плотвички выловил и совсем без радости. Блин! Планировал два новых колеса купить для своего авто, а теперь придётся покупать все четыре. Я в том смысле, что и смартфон надо покупать новый, и два колеса для летнего сезона, стоимость примерно одинаковая. Ладно, пойду к товарищам, уже пора и про обратный путь думать.

На крючок ловится лучше

Пришёл. И их уловы великолепны. И у одного, и у другого набросаны солидные кучки мерной плотвы. Поделился я с ними своим горем. «Ну как же ты так?» – получил в утешение. Вскоре и они собрались, и мы пошли. Я шёл впереди, лёд никаких опасений не вызывал, но идти было чуть хуже, чем утром – верхний слой немного размяк и твёрдой поступи уже не было. Иногда ноги продавливали рыхлый лёд на два-три сантиметра, особенно на белых и бурых пятнах. Примерно через километр ходьбы мы повстречали двух рыболовов, они ещё сидели у своих лунок чуть в стороне от нашего маршрута. Я подошёл к одному, потом и к другому. Рыболовы приехали из Витебской области, снимают жильё в Островцах и именно здесь рыбачат уже второй день. Вчера слабенько клевало, не больше чем по пять килограммов наловили, а сегодня – отлично. Особенно хорош улов был у второго белоруса.

На льду вокруг него было набросано не менее сотни отборной плотвы, а это никак не меньше пятнадцати килограммов. Поздравил с замечательной рыбалкой, спросил на что, да как. И удивился его рассказу: «На всё клюёт хорошо – и на донку, и на мормышку, но чаще и крупнее плотва попадается на крючок», – охотно отвечал рыболов. «На какой крючок? На всех удочках крючки», – удивился я. «Да, и на донке, и на мормышке крючки, но эта снасть совсем простая, на ней грузило выше крючка сантиметров на пятнадцать, на удочке – кивок, насадка – бутерброд из червя и опарыша. На сегодня это у меня самая результативная удочка». Ещё раз поздравил я белорусов с удачной рыбалкой и порекомендовал им не засиживаться до темноты. Потемну ходьба по весеннему льду не самый лучший вариант. На этом и расстались.

Водные процедуры

Пока я разговаривал с братьями-белорусами, мои товарищи успели уйти вперёд метров на сто. Я отправился быстрым шагом за ними. Половину отставания преодолел, как вдруг, смотрю, один из моих товарищей, как показалось, споткнулся, упал на колени, но тут же встал. Странно, на льду обычно поскальзываются, а не спотыкаются.

А метров через десять он же провалился под лёд уже обеими ногами и ушёл в воду по грудь, лишь руки успел раскинуть. И тут же попытался выскочить из полыньи, лёд опять под ним провалился, но со второй попытки ему всё же удалось выбраться, и даже не выбраться, он как поплавок выскочил на лёд. Второй мой товарищ, шедший с ним рядом буквально в двух-трёх шагах, не успел даже ничего предпринять – ни для помощи товарищу, ни для каких-то других осмысленных действий. Всё произошло неожиданно и очень быстро.

Я догнал товарищей, сразу предложил переобуться, надеть мои сухие носки и свитер. «Нет, ничего не надо, я не намок», – услышал в ответ. Удивительно. Я даже вслух выразил непонимание и недоверие: «Да врёшь ты всё, давай не выделывайся, переодевайся». «Не веришь, давай я расстегнусь, а ты пощупай». Я не сильно настаивал, но всё же не поверил. Пошли дальше. Место, где товарищ принял водные процедуры, выделялось желтоватым цветом льда, и таких пятен вокруг было немало. Оставшиеся ещё километра три по льду я шёл впереди, тщательно стараясь обходить подозрительного цвета лёд. Но иногда попадал в тупиковые ситуации – такой лёд был и слева, и справа, и впереди.

На всякий случай возвращался назад и обходил эти гнилые места широкой петлёй. Но не везде это удавалось и иногда всё же приходилось аккуратно вышагать и по льду подозрительного цвета. Так, петляя и аккуратно вымеряя каждый шаг, дошли до берега. Последний весенний лёд намного коварнее первого льда – тот предупредит об опасности и своей ненадёжности потрескиванием, прогибанием, а весенний без звука сразу проминается и уходит под тобой. Присели у лодки, вытащенной на берег, выдохнули с облегчением. Вспомнили и товарищей, которые вчера собирались поехать на рыбалку, – как хорошо, что их не было с нами, ведь у них вес богатырский в отличие от нашего, и даже представить невозможно, что бы могло быть с ними на таком льду. И о братьях-белорусах переживали – как они добрались до берега, их путь подлиннее нашего до Островцов.

Грязевые ванны

Загрузились, поехали. В Островцах дороги за день не стало – только на КамАЗе или на танке. От кювета до кювета не дорога, а сплошная крутая жижа тёмно-коричневого цвета, в которой едва проглядываются несколько почти затянувшихся прорезей – это колеи от проехавших за сегодня автомобилей. И не все они далеко уехали – напротив магазина, ровно посреди дороги стоит застрявший автомобиль с прицепом. Вокруг него два мужика топчутся в грязи с опустошёнными взглядами. Видать, давно они уже здесь островцовскую грязь месят и как ещё оставшиеся три сотни метров преодолеть – не знают. И моей машине мешают.

Не останавливаясь, на первой скорости мы всё же ползли по этому ужасу. Начал объезжать застрявшую машину, еле выбрался из колеи, чтобы её объехать справа, а там мужик стоит рядом со своей машине и не уходит, мешает мне. Неужели ты не видишь и не понимаешь? Да уйди же ты наконец! Мне же тебя никак не объехать. Он отошёл в сторону, но уже тогда, когда я был вынужден сбросить скорость, и мы, отъехав от их машины метров на двадцать, тоже застряли.

Мои пассажиры нехотя вылезли из машины. Хорошо, что все в сапогах были, в другой обуви там и шагу не ступить. Минут двадцать попихали, поупирались. Были и критические моменты, когда казалось, что без буксира, без трактора нам не обойтись. Перемазавшись с ног до головы (и машина, и товарищи), всё же выбрались из островцовской непролазной грязи. Бедная дорога, бедные деревенские жители. Ведь такой катаклизм случается здесь с центральной деревенской дорогой каждую весну.

И как же жители Островцов завидуют Самолве и десятку соседних деревень – там и раньше дороги с твёрдым покрытием были, а в прошлом году и вовсе асфальт проложили. А здесь… Богом забытый край. Хотя цивилизация всё же и сюда приходит. Так, в прошлом году в Островцах вышка сотовой связи появилась. Глядишь, скоро, лет так через… несколько, и здесь хотя бы твёрдая гравийная дорога по деревне будет проложена.

Дальше без приключений. Опять пошёл дождь, опять воде с гдовской новенькой дороги деваться некуда, в уже грязных снежных брустверах так никаких проходов для слива воды с дорожного полотна никто и не проделал.

На следующий день, с 21 марта, вышло распоряжение о запрете выхода на лёд Чудского озера. Вот мы и успели до запрета, закрыли сезон и на Чудском озере.