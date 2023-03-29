Бывшего госслужащего незаконно приняли на работу в Пскове

10:39, 29 марта 2023, ПАИ

Псковская компания нарушила закон при оформлении трудового договора с работником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«Поскольку действующий работник организации ранее осуществлял трудовую деятельность в налоговой службе, новый работодатель - ООО «Интеграл» - при заключении с ним трудового договора был обязан в десятидневный срок сообщить об этом в МИФНС № 1 России по Псковской области», - уточнили в прокуратуре.

Но предприятие не выполнило требования. Из-за этого директора ООО «Интеграл» привлекли к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.