ВИДЕО Псковские энергетики пробираются к линиям сквозь сугробы и подтопления
Аномальная мартовская погода принесла в Псковскую область одновременно паводки и сильные снегопады. В Порховском районе энергетики пробираются к линиям электропередачи по сугробам, а в Пушкиногорском — по подтопленным дорогам, сообщается в Telegram-канале компании «Россети. Северо-Запад».
Мокрый снег в регионе будет идти до конца дня.
Филиал Россетей на Северо-Западе в Псковской области переведён на особый режим работы.
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