ВИДЕО Псковские энергетики пробираются к линиям сквозь сугробы и подтопления

12:22, 29 марта 2023, ПАИ

Аномальная мартовская погода принесла в Псковскую область одновременно паводки и сильные снегопады. В Порховском районе энергетики пробираются к линиям электропередачи по сугробам, а в Пушкиногорском — по подтопленным дорогам, сообщается в Telegram-канале компании «Россети. Северо-Запад».

Мокрый снег в регионе будет идти до конца дня.

Филиал Россетей на Северо-Западе в Псковской области переведён на особый режим работы.