О фитнес-индустрии расскажут в новом выпуске программы «Бизнес-клуб»

15:00, 29 марта 2023, ПАИ

Состоянию и тенденциям развития фитнес-индустрии Псковской области посвящен выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 29 марта, на телеканале «Первый Псковский».

В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова - предприниматель, руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко. В программе поговорят о том, чем отличается спортзал от фитнес-клуба, какие тренды сегодня являются основными на рынке «здорового» бизнеса, насколько велика конкуренция в сфере фитнес-услуг, а также преимущества работы с квалифицированным тренером перед инструктором без образования.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.