Стартовало голосование за лучший вуз России

17:09, 29 марта 2023, ПАИ

Топ-100 лучших российских вузов определит рейтинговое агентство Raex по итогам опроса среди студентов, выпускников, преподавателей (академическое сообщество), ученых, а также работодателей со всей страны. ПсковГУ приглашает принять участие в опросе подготовки рейтингов и оценить потенциал вуза, его сильные и слабые стороны.

Чтобы пройти опрос, нужно выбрать свою роль для ответа: студент, выпускник, преподаватель или работодатель. Пройти опрос можно до 21 апреля по ссылке https://raexrr.com/poll/?utm_source=telegram.

Результаты рейтинга лучших вузов России RAEX-100 станут известны 7 июня, их разместят на форуме «Будущее высшей школы», на портале RAEX Rating Review и в средствах массовой информации.

Отметим, рейтинговое агентство Raex — крупнейшее агентство в области рейтингов. Raex занимается не только составлением рейтингов, но и исследованиями в разных областях.