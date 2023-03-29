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Общество

Псковичам рассказали о психосоматических проблемах подростков

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ провела вебинар на тему «Психосоматика: можно ли предотвратить» для псковских родителей. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Встреча прошла под руководством медицинского психолога Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Ольги Есевой в рамках недели вебинаров на тему «Психология для мам».

Участники мероприятия остановили своё внимание на факторах риска развития психосоматических расстройств в семейной системе, системе дошкольного и школьного образования, а также рассмотрели аспекты, на которые родители могут оказывать своё влияние.

Кроме того, были подробно рассмотрены способы профилактики психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте. Среди них — оптимизация условий развития ребёнка, укрепление ресурсов, активность во всех проявлениях, контакт с собственным телом и эмоциями, создание условий безопасности и укрепление эмоциональных связей, игровые взаимодействия.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».

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