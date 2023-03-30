Артисты прибыли в Псков на фестиваль «Псковский скоморох»

00:40, 30 марта 2023, ПАИ

Первые артисты начали прибывать на фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох», запись об этом размещена на странице одного из участников в соцсети «ВКонтакте».

«По приезде в Псков нас уже ожидал трансфер, и сразу нас повезли в Дом культуры для репетиций. Дети очень устали, но терпеливо всё выдержали. А в гостиницу мы заселились лишь в 22:30», — написали артисты.

Напомним, что международный фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 29 марта по 2 апреля. В нём примет участие более 200 артистов со всей страны.