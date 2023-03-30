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Общество

В Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию многодетных отцов

В Государственной Думе готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Им хотят снизить пенсионный возраст на три года от положенного по закону. Документ внесет депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. Об этом пишет газета «Известия».

«Цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию. Будем обсуждать мой законопроект в межфракционной группе, особенно, думаю, вызовет дискуссию вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга. Подобные законы необходимо принимать с учетом разных мнений, основанных на опыте», — рассказал Александр Спиридонов.

Законодатель предлагает разрешить этой категории россиян выход на заслуженный отдых на три года раньше положенного срока. Уточняется, что проект затронет и тех отцов, у которых есть усыновленные дети. Документ рассчитывают представить в нижнюю палату до конца весенней сессии, добавил депутат.

По оценке общественников, принятие закона может затронуть 1,5 млн человек. При этом даже при их среднем доходе в 32 тыс. рублей такое нововведение приведет к небольшому «бюджетному стрессу», считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Пенсионная реформа 2019–2028 годов предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста граждан РФ от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Однако женщины с тремя детьми сегодня вправе рассчитывать на пенсию с 57 лет, с четырьмя — с 56, а матери пятерых детей — с 50 лет.

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