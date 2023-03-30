Комплекс мер для решения проблем с медпомощью на селе выработали в Псковской области

11:45, 30 марта 2023, ПАИ

Комплекс мероприятий для решения проблем доступности медпомощи на селе выработали в Псковской области. Об этом на сессии регионального парламента сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

По его словам, по итогам парламентского часа по модернизации здравоохранения и продажи лекарств в ФАПах губернатор провел совещание с депутатами областного Собрания. «Был выработан ряд мероприятий по решению проблемы доступности медпомощи на селе», — подчеркнул он.

Игорь Дитрих от лица всего сельского населения и глав волостей выразил благодарность главе региона за оперативное решение вопросов, поднятых на совещании. «Думаю, это послужит импульсом для решения и других задача регионального здравоохранения», — сказал он.