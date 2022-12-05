Сроки продажи лекарств в ФАПах вновь обсудили на согласительной комиссии в Собрании депутатов

17:22, 05 декабря 2022, ПАИ

В областном Собрании депутатов начала работу согласительная комиссия по проекту регионального бюджета на предстоящий трёхлетний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На паритетных началах в состав комиссии вошли представители законодательной и исполнительной власти. Первый день, по предложению вице-спикера, сопредседателя комиссии Александра Братчикова, посвятили вопросам, поставленным ранее на контроль.

Перечень проблемных по исполнению наказов избирателей стал короче на пять пунктов. Федеральное финансирование на строительство школы в Гдове подтверждено, контракт с подрядчиком находится на стадии заключения. «Активная стройка будет в 2023 году», - обозначила долгожданные сроки начала работ первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Капитальный ремонт бывшего корпуса перинатального центра в Пскове для размещения помещений Псковской городской поликлиники завершён – в следующем году к уже установленному там томографу добавится дополнительное медицинское оборудование для проведения маммографии и флюорографии.

В соответствии с намеченным графиком ведутся работы по реконструкции больничного комплекса в Печорах и школы в деревне Кузнецовка Себежского района.

В то же время к решению вопроса по возобновлению в Пскове работы медицинского вытрезвителя приблизиться не удалось. «Вопрос непростой, организационно решение найдено, ресурсы есть, но нет самого главного – здания», - обозначил причину затягивания сроков заместитель председателя правительственного комитета по здравоохранению Денис Иванов. По словам специалиста, прорабатывались разные варианты – от приспособления какого-то имеющегося помещения до строительства нового модульного здания за 40 млн рублей. С учётом стоимости проекта Вера Емельянова предложила коллегам «оставить вопрос до лучших времён».

«Вопрос важный, он должен остаться в списке наказов, но сейчас необходимо очень тщательно расставлять приоритеты», - разделил прозвучавшую позицию спикер регионального парламента Александр Котов, принимающий участие в заседании согласительной комиссии.

Нарекания со стороны депутатов возникли к организации продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах. Несмотря на цифры отчётов, лицензии на фармакологическую деятельность получили 386 из 387 ФАПов, а 26 из них уже оснащены торговым оборудованием – по факту купить таблетки по-прежнему нельзя ни в одном ФАПе области.

В качестве временной меры, по словам Дениса Иванова, налажена доставка лекарств пациентам по предварительному заказу. «Как вы себе это представляете? – поинтересовался Александр Котов. - Пациент приходит к фельдшеру, отдаёт список лекарств, фельдшер когда-то, может быть через неделю, поедет в районный центр и привезёт лекарства, которые нужны сегодня. Люди жалуются как раз на это. Фельдшеры молодцы, они стараются, но это не решение вопроса».

Спикер сказал, что не видит препятствий для налаживания оптовых поставок лекарственных препаратов в ФАПы через государственное предприятие «Фармация», и предложил предусмотреть для этого необходимые средства в бюджете из расчёта по 100 тысяч рублей на 26 уже оборудованных пунктов. «Давайте определять конкретные сроки, выдерживать их и не вводить людей в заблуждение, а то год прошёл, мы приезжаем, обещаем, а лекарств в ФАПах и в помине нет», - обратился к коллегам Александр Котов.

Вера Емельянова признала обоснованность замечаний и пообещала на итоговом заседании согласительной комиссии представить «внятную и понятную дорожную карту».

О выполнении прошлогодней рекомендации согласительной комиссии по пересмотру подходов к определению объёмов базовых бюджетных расходов муниципалитетов доложила вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Барининова: районам увеличены средства на содержание спортивных школ, уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронения, уборку мусора. С нового года отдельной строкой в бюджете будут прописаны расходы на содержание ФОКОТов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», и спортплощадок по программе «Газпром – детям». Размер регионального норматива определён в объеме 500 тысяч и 50 тысяч рублей в год соответственно.

Александр Братчиков усомнился, хватит ли этих денег на покрытие фактических расходов муниципалитетов. «По моим сведениям, только налог на имущество составляет 520 тысяч», - уточнил парламентарий. Александр Котов разделил озабоченность и сказал, что без должного ухода построенные в области в последние годы современные спортивные объекты за год-два придут в запустение.

Финансист пообещала разобраться, предусмотрены ли средства на налоговые платежи в других расходных статьях муниципалитетов, и вернуться к этому вопросу позже.

В завершение первого дня работы Александр Братчиков проинформировал коллег, что в согласительную комиссию поступило более двух десятков предложений и поправок по вопросам второго чтения бюджета. Следующее заседание комиссии запланировано на 7 декабря.