Более восьми тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области за год

12:14, 30 марта 2023, ПАИ

8714 преступлений зарегистрировали в Псковской области за 2022 год, что на 4 % больше, чем за аналогичный период 2021 года (8377 престулений). В том числе было зарегистрировано 2352 тяжких и особо тяжкий преступления, удельный вес которых составил 26,9%. Об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на сессии областного Собрания, передаёт корреспондент ПАИ.

В среднем по области ежемесячно регистрировалось 726 преступлений. Алексей Овсянников отметил, что статистический рост преступности в основном произошел за счет увеличения числа преступлений, связанных с кражей чужого имущества, и мошенничества, а также преступлений, предусмотренных статьей 207 УК РФ.

От преступных посягательств погибло 99 человек, получили тяжкий вред здоровью 158 человек.