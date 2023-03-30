Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более восьми тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области за год

8714 преступлений зарегистрировали в Псковской области за 2022 год, что на 4 % больше, чем за аналогичный период 2021 года (8377 престулений). В том числе было зарегистрировано 2352 тяжких и особо тяжкий преступления, удельный вес которых составил 26,9%. Об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на сессии областного Собрания, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В среднем по области ежемесячно регистрировалось 726 преступлений. Алексей Овсянников отметил, что статистический рост преступности в основном произошел за счет увеличения числа преступлений, связанных с кражей чужого имущества, и мошенничества, а также преступлений, предусмотренных статьей 207 УК РФ. 

От преступных посягательств погибло 99 человек, получили тяжкий вред здоровью 158 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Родители девочки рассказали, как прошли роды на трассе в Псковской области
30 марта 2023

Развитие фитнес-индустрии Псковской области обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»
30 марта 2023

Псковский полицейский принял роды на трассе
30 марта 2023

Партия с гуманитарным грузом из Красногородска отправилась в зону СВО
30 марта 2023

Владимир Познер прилетел в Псков

30 марта 2023

Более 4 млрд рублей направят на социальную поддержку в Псковской области в 2023 году
30 марта 2023

Сотрудники «Экопрома» получили грамоты и благодарности в честь праздника
30 марта 2023

Центр социальной адаптации планируют создать в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...