Новый закон позволит снизить нагрузку на мировых судей в Пскове

13:33, 30 марта 2023, ПАИ

Правовую основу для создания нового судебного участка в Пскове и изменения границ нескольких существующих участков приняли депутаты областного Собрания на мартовской сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Законом области упраздняется судебный участок №41 в Невельском районе и под этим же номером создаётся дополнительный судебный участок в Пскове. Такие действия согласуются с установленным федеральным законодательством нормативом численности населения на одном судебном участке – этот показатель составляет от 15 до 23 тысяч человек. В Невельском районе сейчас проживает менее 22 тысяч человек, что позволяет всю территорию муниципалитета включить в границы одного судебного участка №20. В областной столице, напротив, есть необходимость в уменьшении площади судебных участков, так как нагрузка на мировых судей слишком высока из-за ежегодного увеличения количества рассматриваемых дел.

Территория нового судебного участка №41 включает прибрежные городские районы, ограниченные Рижским проспектом, улицами Горького, Коммунальной и Петровской, затем массив, очерченный Юбилейной, Коммунальной, Западной, Байкова и границей Пскова, а на противоположном берегу – Ижорского Батальона, Чудской и Леона Поземского. Также в границы входит территория вдоль русла реки Великой от западной границы города до железнодорожного моста. Изменение границ затронет судебные участки № 26, 31, 32, 38, 43, 27, 30, 42.