Четверть преступлений в Псковской области приходится на киберсферу

13:39, 30 марта 2023, ПАИ

Киберпреступления составляют более четверти всех совершенных в 2022 году в Псковской области преступлений. Об этом в ежегодном отчёте перед Собранием депутатов сообщил начальник УМВД полиции Алексей Овсянников.

По его словам, на протяжении последних лет на территории области, как и в целом по России, общественную опасность представляют преступные деяния, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Так, их доля в общей структуре преступности составляет 25,7%. В то время как в 2021 году цифра была несколько ниже - 25,5%. В абсолютном значении число таких противоправных посягательств возросло на 5,2%, раскрываемость составила 39,6%, в 2021 году - 49,5%. Подавляющее большинство подобных правонарушений носит имущественный характер.