Кирилл – дери полоз наступил по народному календарю

07:02, 31 марта 2023, ПАИ

31 марта православная церковь отмечает день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Об этом сообщает calend.ru.

В народе праздник называли Кирилл — дери полоз в связи с мартовской погодой и быстрым таянием снега. Растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь снег мог ободрать полозья саней о наст.

Крестьяне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима», «На Кириллов марток продерет холодок», так как люди опасались весенних заморозков. А если в этот день зацветала мать-и-мачеха, ожидали скорое приближение лета и теплое начало апреля.