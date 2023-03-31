Кирилл – дери полоз наступил по народному календарю
31 марта православная церковь отмечает день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Об этом сообщает calend.ru.
В народе праздник называли Кирилл — дери полоз в связи с мартовской погодой и быстрым таянием снега. Растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь снег мог ободрать полозья саней о наст.
Крестьяне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима», «На Кириллов марток продерет холодок», так как люди опасались весенних заморозков. А если в этот день зацветала мать-и-мачеха, ожидали скорое приближение лета и теплое начало апреля.
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