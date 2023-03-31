Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Во что играли изборяне в Средневековье, рассказали в музее

Шахматы, кости и прочие настольные игры были распространены среди жителей Изборска в XIII-XIV веках. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Сотрудники учреждения рассказали, что в XIII веке на территории Руси появились шахматы. Например, в Новгороде существовали шахматные фигуры арабского и западноевропейского происхождения. «В Изборске тоже была сделана соответствующая археографическая находка. Однако, к какому типу принадлежит фрагмент из Изборска, относящийся к XIV веку, установить не удаётся», — пояснили в музее.

Также на территории Изборска была обнаружена кость-пластина, которую считают средневековой игральной картой, игральное поле у Труворова городища и кости для различных игр и гаданий.

В музее отметили, что те, кто интересуется подобной темой, могут попробовать поиграть в настольные игры летом на фестивале реконструкции «Исаборг» или в любой день посетить музей-заповедник.

«Все эти находки вы можете увидеть в нашей экспозиции «Летопись древнего русского города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в доме купца Анисимова», — подытожили в музее.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Во что играли изборяне в Средневековье, рассказали в музее

31 марта 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
31 марта 2023

За 83 территории для благоустройства смогут проголосовать псковичи
31 марта 2023

Новый дизайн разработан для российских «Ласточек»
31 марта 2023

Пскович вошёл в состав сборной «Динамо» в Санкт-Петербурге

30 марта 2023

В Псково-Печерском монастыре обнаружено остроаврийное состояние пристройки
30 марта 2023

Противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС
30 марта 2023

Трёхмерную модель сквера Пушкина в Великих Луках представили школьники

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...