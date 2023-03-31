Во что играли изборяне в Средневековье, рассказали в музее

08:44, 31 марта 2023, ПАИ

Шахматы, кости и прочие настольные игры были распространены среди жителей Изборска в XIII-XIV веках. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Сотрудники учреждения рассказали, что в XIII веке на территории Руси появились шахматы. Например, в Новгороде существовали шахматные фигуры арабского и западноевропейского происхождения. «В Изборске тоже была сделана соответствующая археографическая находка. Однако, к какому типу принадлежит фрагмент из Изборска, относящийся к XIV веку, установить не удаётся», — пояснили в музее.

Также на территории Изборска была обнаружена кость-пластина, которую считают средневековой игральной картой, игральное поле у Труворова городища и кости для различных игр и гаданий.

В музее отметили, что те, кто интересуется подобной темой, могут попробовать поиграть в настольные игры летом на фестивале реконструкции «Исаборг» или в любой день посетить музей-заповедник.

«Все эти находки вы можете увидеть в нашей экспозиции «Летопись древнего русского города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в доме купца Анисимова», — подытожили в музее.

