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Общество

Новый дизайн разработан для российских «Ласточек»

Российские аналоги поездов «Ласточка» будут выполнены в новом дизайне, сообщает корреспондент ТАСС.

Новые аналоги «Ласточек» получат более узкую форму кузова и светодиодные фары, окраска поезда выполнена в более сдержанных серо-чёрных тонах, при этом нижняя часть кузова имеет красный «воротничок». Поезд также оборудован светодиодной бегущей строкой, на которой будет отображаться название станций и другая информация.

Интерьер и технические параметры поезда пока не раскрываются.

Ранее сегодня замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что в августе 2023 года холдинг планирует представить российский аналог скоростного электропоезда «Ласточка», сам контракт на закупку таких поездов находится в стадии согласования и подписания. Пока что поезд имеет название ЭС104.

Скоростной электропоезд «Ласточка» (Desiro RUS) был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из пяти вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.

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