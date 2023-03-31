Россельхозбанк: Потребление сыра и сливочного масла увеличится на 3%

10:01, 31 марта 2023, ПАИ

В связи с ростом производства молока будут увеличиваться объемы его переработки и потребления других молочных продуктов – сыра и сливочного масла. Об этом заявил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, на отраслевом форуме по направлению «Молоко и молочные продукты в сегменте малого бизнеса», проведенном в ходе реализации проекта «Школа бизнеса для малых форм хозяйствования», сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Производство товарного молока в РФ в 2023 году может вырасти на 3 %, до 25,5 млн тонн, говорится в презентации Национального союза молока (Союзмолоко) на отраслевой сессии, проведенной Россельхозбанком 29 марта 2023 года. Помимо увеличения производства, продолжается изменение структуры рынка: растет объем молока, произведенного в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

По мнению экспертов Россельхозбанка, с ростом производства молока вырастет потребление продуктов переработки: сыра и сливочного масла. Потребление сыра,

как ожидается, вырастет с текущих 7 кг на душу населения до 7,21 кг. Сливочного масла – с 2,8 кг до 2,9 кг на человека по итогам 2023 года и, с учетом активного наращивания производства, в ближайшие годы может достичь 3 кг на душу населения.

«Ключом к новому балансу на рынке может стать рост объемов переработки молока в продукты с более длинным сроком годности: сухое молоко, сыры, сливочное масло. Фермерские продукты – это динамично растущий сегмент рынка. Свежее натуральное молоко, сметана, творог или крафтовые сыры сейчас востребованы, и люди готовы за них платить. Более того, определенный интерес представляют гибридные хозяйства: например, ферма с опцией агротуризма или ферма и ресторан с едой из продуктов местного производства. В среднесрочной перспективе (1-2 года) прогнозы вполне неплохие», - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В 2022 году основным молочным товаром, экспортируемым Россией за рубеж, стал сыр: доля в общем экспортном товарообороте в стоимостном выражении составила около 32 %. За 10 лет (с 2012 года) объем экспорта сыра вырос в 2,5 раза, при этом более половины всего физического объема экспорта идет в Казахстан, около 13 % в Беларусь и 10 % в Узбекистан (экспорт в эту страну вырос за год на 33,7 %). Всего Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, в том числе в такие страны дальнего зарубежья, как Китай и Монголия.

Реклама