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Общество

На двух улицах Пскова сегодня ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения по улице Ипподромной и проспекту Энтузиастов для проведения дорожных работ вводится с сегодняшнего дня по 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

По улице Ипподромной закроют движение на участке от улицы Александра Матросова до проспекта Энтузиастов, а на проспекте Энтузиастов - от улицы Ипподромной до перекрестка с улицей Белинского. В качестве объезда определены улицы Леона Поземского и Труда.

Движение городского общественного транспорта также будет осуществляться по измененной схеме.

- Автобусы маршрута № 25 «Родина – Архив» в направлении из поселка Родина на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» будут следовать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, затем направо по маршруту. В обратном направлении автобус будет двигаться от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, далее на улицу Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

- Автобус маршрута № 5 «Вокзал – Архив» в направлении на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» будет идти по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, затем по улице Труда до улицы Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении - от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, затем по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

- Автобусы дачных маршрутов № 166 «Псков – Псковитянка» и № 138 «Псков – Торошинка» от улицы Текстильной пойдут по улице Труда до сквера Народовластия, затем по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту. Остановка автобусов на остановочном пункте «Ул. Ипподромная» не осуществляется. Вводится остановка «12 школа».

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