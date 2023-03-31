Пожарные спасли островича из горящей квартиры

17:17, 31 марта 2023, ПАИ

В городе Острове произошло возгорание в квартире на 2-м этаже жилого дома на улице 1 Мая.

Прибывшие пожарные эвакуировали из горевшей квартиры ее владельца, потушили пожар и не допустили распространение огня на соседние квартиры.

По словам соседей, погорельцы ведут асоциальный образ жизни.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и Росгвардии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.