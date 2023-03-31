Пожарные спасли островича из горящей квартиры
В городе Острове произошло возгорание в квартире на 2-м этаже жилого дома на улице 1 Мая.
Прибывшие пожарные эвакуировали из горевшей квартиры ее владельца, потушили пожар и не допустили распространение огня на соседние квартиры.
По словам соседей, погорельцы ведут асоциальный образ жизни.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и Росгвардии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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