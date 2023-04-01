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Общество

Детские вагоны-купе появятся на железных дорогах Пскова

Более 300 дополнительных вагонов появится на железных дорогах России, в том числе и на маршрутах из Пскова, сообщает газета «Бизнес. Online».

Они сделаны так, чтобы семьям с малышами было интересно путешествовать: там будет яркая расцветка в космической и рыцарской тематике, нарисованная шахматная доска на столике и т. д. Вопреки экономической модели компании, как признался спикер, появились вагоны с душевыми.

Идея пришла при создании проекта «Большая перемена», когда детей отвозили отдыхать на Дальний Восток. Всего в таких вагонах семь душевых — женские и мужские. Тогда же пришла мысль открыть вагоны-залы, где можно проводить корпоративные мероприятия и занятия с детьми.

Также запустят и вагоны-бары. Здесь есть танцпол, караоке, стоит электронное пианино. Такие составы можно встретить на «Серебряном маршруте» Москва – Великий Новгород – Псков/Рыбинск – Москва.

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