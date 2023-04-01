Посвящённая птицам выставка работает в музейном кафе в Изборске

20:45, 01 апреля 2023, ПАИ

Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» работает в кафе Изборского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

1 апреля — Международный день птиц. Праздник приурочен к началу возвращения пернатых с мест зимовок. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Орнитофауна Изборско-Мальской долины насчитывает 132 вида, среди которых встречаются занесённые и в Красную книгу России, и в Международную: беркут, орлан-белохвост, скопа.

По информации Министерства природы РФ, среди позвоночных, занесённых в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу: 127 видов, 122 из которых живут на особо охраняемых природных территориях.

«Узнать больше интересной информации о некоторых пернатых обитателях долины вы можете на веранде нашего музейного кафе «Блинная», — отметили в музее.