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Культура

Посвящённая птицам выставка работает в музейном кафе в Изборске

Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» работает в кафе Изборского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото: Изборский музей-заповедник

1 апреля — Международный день птиц. Праздник приурочен к началу возвращения пернатых с мест зимовок. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Орнитофауна Изборско-Мальской долины насчитывает 132 вида, среди которых встречаются занесённые и в Красную книгу России, и в Международную: беркут, орлан-белохвост, скопа.

Фото здесь и далее: Катерина Кочкина

По информации Министерства природы РФ, среди позвоночных, занесённых в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу: 127 видов, 122 из которых живут на особо охраняемых природных территориях. 

«Узнать больше интересной информации о некоторых пернатых обитателях долины вы можете на веранде нашего музейного кафе «Блинная», — отметили в музее.

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Посвящённая птицам выставка работает в музейном кафе в Изборске
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