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Общество

Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом на международном цирковом фестивале

Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом I степени в трёх номинациях на Международном цирковом фестивале  «Псковский скоморох», который проходит с 30 марта по 2 апреля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Гран-при фестиваля «Псковский скоморох» получил номер «Богиня Байкала» Бурятской цирковой школы из Улан-Удэ. 

Всего жюри конкурса присудило участникам  фестиваля более 60 наград.

Как отметил Борис Елкин, праздник удался. «Сегодня последний день фестиваля, но мы не прощаемся, мы говорим вам: до новых встреч!» — подытожил глава города.

Напомним, торжественное открытие Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» прошло в Пскове 30 марта. 

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