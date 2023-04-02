Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом на международном цирковом фестивале

10:05, 02 апреля 2023, ПАИ

Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом I степени в трёх номинациях на Международном цирковом фестивале «Псковский скоморох», который проходит с 30 марта по 2 апреля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Гран-при фестиваля «Псковский скоморох» получил номер «Богиня Байкала» Бурятской цирковой школы из Улан-Удэ.

Всего жюри конкурса присудило участникам фестиваля более 60 наград.

Как отметил Борис Елкин, праздник удался. «Сегодня последний день фестиваля, но мы не прощаемся, мы говорим вам: до новых встреч!» — подытожил глава города.

Напомним, торжественное открытие Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» прошло в Пскове 30 марта.