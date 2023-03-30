Международный цирковой фестиваль открылся в Пскове

15:25, 30 марта 2023, ПАИ

Торжественное открытие международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» прошло в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня, и правда, значимое событие не только для Пскова, но и для Псковской области. Впервые на нашей территории проводится международный цирковой фестиваль. Это замечательное мероприятие, которое мы давно ждали. И вот, наконец-то, оно у нас в Пскове», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Он подчеркнул, что в мероприятии примут участие как представители России, так и гости из Белоруссии. «Впереди нас ждёт увлекательный фестиваль-конкурс. Цирк на самом деле – это очень ответственно и серьёзно. <…> Хочется отметить, что в этом году в мероприятии принимают участие и псковские коллективы, которые потом будут представлять наш регион на общероссийских соревнованиях», - добавил Борис Елкин.

Как рассказала организатор конкурса Ирина Михайлова, сегодня для жителей и гостей города также организуют концертную программу. «Сегодня самый ответственный день – открытие фестиваля. И с сегодняшнего дня пойдет конкурсная программа», - добавила Ирина Михайлова.

По её словам, на конкурсе представят пять жанров: акробатика, жонгляж, воздушная гимнастика, оригинальный жанр и клоунада. Также Ирина Михайлова рассказала, что гости и жители смогут прийти на закрытие фестиваля – гала-концерт. Он пройдет 1 апреля.

Напомним, артисты прибыли в Псков 30 марта. В мероприятии примут участие более 200 человек.