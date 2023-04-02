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Общество

Здравницы Белоруссии предоставляют скидки  для профсоюзных активистов

В День единения народов России и Белоруссии Псковский областной совет профсоюзов напомнил о тесном взаимном сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профобъединения, между Псковским облсовпрофом и Минским, Витебским и Брестским профобъединениями действует соглашение о сотрудничестве. 

«Мы давно работаем в тесной связке с нашими братьями белорусами. В рамках действующих соглашений проводим плановую работу, обмен опытом и взаимные консультации. Члены профсоюзов Псковской области могут оздоравливаться в санаториях Белоруссии со скидкой 10%. И это только небольшая часть нашей совместной работы и планов сотрудничества. Наши народы очень похожи и у нас одна судьба - быть вместе!» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. 

В пресс-службе облсовпрофа добавили, что 2 апреля 1996 года между был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Соглашение  предусматривает укрепление братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях. С тех пор дата стала знаковой для народов двух стран и отмечается на государственном уровне и в России, и в Белоруссии. 

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