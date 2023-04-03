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Общество

Десантникам впервые в истории передали ТОС «Солнцепек»

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, усиливают тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Об этом говорится в распространенном 3 апреля сообщении Министерства обороны РФ.

Фото: Минобороны России

«Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» состоялась впервые в истории ВДВ. Экипажи, убывающие в зону специальной военной операции, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач», - говорится в сообщении.
 
Передача ВДВ тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» состоялась в Саратовской области в одном из соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщили в российском военном ведомстве.
 
«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», - цитирует министерство начальника службы РХБЗ ВДВ.
 
Ранее официально сообщалось, что тяжелые огнеметные системы в России стоят на вооружении войск РХБЗ. «Солнцепек» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
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