Десантникам впервые в истории передали ТОС «Солнцепек»

08:57, 03 апреля 2023, ПАИ

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, усиливают тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Об этом говорится в распространенном 3 апреля сообщении Министерства обороны РФ.

«Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» состоялась впервые в истории ВДВ. Экипажи, убывающие в зону специальной военной операции, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач», - говорится в сообщении.

Передача ВДВ тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» состоялась в Саратовской области в одном из соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщили в российском военном ведомстве.

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», - цитирует министерство начальника службы РХБЗ ВДВ.

Ранее официально сообщалось, что тяжелые огнеметные системы в России стоят на вооружении войск РХБЗ. «Солнцепек» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.