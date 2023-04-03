Михаил Галустян получил гражданство Армении
Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении.
«В первую очередь, я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — сказал он во время презентации проекта жилого комплекса в Ереване.
В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить паспорт по упрощенной процедуре.
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