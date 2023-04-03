Михаил Галустян получил гражданство Армении

14:34, 03 апреля 2023, ПАИ

Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении.

«В первую очередь, я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — сказал он во время презентации проекта жилого комплекса в Ереване.

В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить паспорт по упрощенной процедуре.

