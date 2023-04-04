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Общество

До 30 банков могут уйти с российского рынка в этом году

Основной причиной снижения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход зарубежных игроков, рассказал глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его оценке, российский рынок в этом году могут покинуть 25-30 банков. 

В 2023 году уйдет больше кредитных организаций, чем в предыдущем, согласилась директор агентства по банковским рейтингам Людмила Кожекина. В 2022 их число снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года, пишут «Известия». 

Однако сейчас расчистка от слабых игроков продолжится, уверена эксперт. По ее оценке, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15. 

В этом году могут уйти некоторые кредитные организации, которые имеют базовую юрисдикцию в европейских странах, считает зампред одного из банков Наталья Тутова. Она объяснила: такие игроки преимущественно работают в розничном сегменте и обслуживают потребности импортеров, например иностранных автопроизводителей, уже покинувших российский рынок. Уход зарубежных банков также может быть связан с давлением на них со стороны материнских компаний. 

В Европейском центральном банке сообщили, что рекомендовали всем кредитным организациям, в идеале, максимально сократить бизнес в России. 

Уменьшение числа банков на 5-10% не вызовет значительных проблем, однако снижение конкуренции всегда негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг, отметила Наталья Тутова. 

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