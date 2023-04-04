Псковичей приглашают почтить память Владимира Жириновского

12:28, 04 апреля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают почтить память Владимира Жириновского в церкви Николая Чудотворца со Усохи в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«6 апреля, в годовщину ухода Владимира Жириновского, в Пскове пройдет поминальная служба. Панихида начнется в церкви Николая Чудотворца со Усохи (улица Советская, дом 19) в 12.00. Побывать на ней приглашают всех желающих», - написали в пресс-службе.

С 10.00 до 17.50 жители и гости города смогут отдать дань уважения величайшему российскому политику, посетив штаб Псковского регионального отделения ЛДПР. Он расположен на улице Советской, дом 47. Всех посетителей ждут сувениры с партийной символикой.