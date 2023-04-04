Строительство соцгородка завершат за счёт регионального бюджета

19:20, 04 апреля 2023, ПАИ

В рамках рабочей поездки Михаил Ведерников и Борис Елкин посетили строящийся соцгородок.

Работы ведутся в графике, сообщил губернатор во время выездной встречи.

«Дополнительно из регионального бюджета выделены средства на завершение строительства – рассчитываем, что их удастся возместить из федеральных источников», — уточняет глава региона в своём Telegram-канале.

Напомним, что строительство соцгородка ведётся уже не первый год. Оно возобновилось в 2020 году благодаря поддержке председателя правительства Михаила Мишустина.