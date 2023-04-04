Михаил Ведерников проинспектировал строительство долгостроя в Пскове

18:38, 04 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области совместно с главой города Пскова провёл рабочую поездку по Пскову. Глава региона проинспектировал стройплощадку долгостроя на улице Петровской, 4б.

«Подрядчик в графике, проблем нет (за что спасибо: объект чрезвычайно важный), но процесс держим на постоянном контроле», — уточнил в своём телеграм-канале Михаил Ведерников.

Отметим, что дом на улице Петровской в Пскове могут достроить в 2023 году. Напомним, с просьбой помочь разрешить многолетнюю проблему долгостроя дома № 4б на улице Петровской в Пскове к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову обращались участники долевого строительства.