Жителю Пыталова вручили медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу» вручили жителю Пыталова, сообщает глава Пыталовского района Вера Кондратьева.
«Государственную награду участнику СВО, жителю нашего города, вручил военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко во время работы призывной комиссии в присутствии отца и почти трёх десятков юношей из Пыталовского района», — уточняет глава района.
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