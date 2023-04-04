Жителю Пыталова вручили медаль «За отвагу»

19:38, 04 апреля 2023, ПАИ

Медаль «За отвагу» вручили жителю Пыталова, сообщает глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«Государственную награду участнику СВО, жителю нашего города, вручил военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко во время работы призывной комиссии в присутствии отца и почти трёх десятков юношей из Пыталовского района», — уточняет глава района.