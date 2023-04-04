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Общество

Жителю Пыталова вручили медаль «За отвагу»

Фото Веры Кондратьевой

Медаль «За отвагу» вручили жителю Пыталова, сообщает глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«Государственную награду участнику СВО, жителю нашего города, вручил военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко во время работы призывной комиссии в присутствии отца и почти трёх десятков юношей из Пыталовского района», — уточняет глава района.

Фото Веры Кондратьевой

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