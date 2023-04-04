Голосование за Псковскую область в конкурсе «Маршрут построен» продлится до 5 апреля

21:38, 04 апреля 2023, ПАИ

Псковская область вышла на четвёртый этап конкурса «Маршрут построен» программы «Больше чем путешествие», сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

На протяжении двух месяцев регионы России борются за возможность попасть в топ лучших маршрутов молодёжных путешествий. Команда Псковской области подготовила интересный маршрут, в котором сочетаются как главные достопримечательности нашего региона, так и образовательная программа с увлекательными интерактивами. В состав региональной команды вошли представители различных сфер, в том числе молодёжной политики, культуры и туризма.

Голосование продлится до 5 апреля. Отдать свой голос можно здесь.