Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Голосование за Псковскую область в конкурсе «Маршрут построен» продлится до 5 апреля

Псковская область вышла на четвёртый этап конкурса «Маршрут построен» программы «Больше чем путешествие», сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

На протяжении двух месяцев регионы России борются за возможность попасть в топ лучших маршрутов молодёжных путешествий. Команда Псковской области подготовила интересный маршрут, в котором сочетаются как главные достопримечательности нашего региона, так и образовательная программа с увлекательными интерактивами. В состав региональной команды вошли представители различных сфер, в том числе молодёжной политики, культуры и туризма.

Голосование продлится до 5 апреля. Отдать свой голос можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2023

ФОТОФАКТ Льдины на Чудском озере в Гдове
04 апреля 2023

35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе

04 апреля 2023

Голосование за Псковскую область в конкурсе «Маршрут построен» продлится до 5 апреля
04 апреля 2023

Пыталовская рок-группа ищет название для своего коллектива

04 апреля 2023

Чайный гриб, облепиха, орехи: псковичам назвали продукты для улучшения иммунитета
04 апреля 2023

Инициативы жителей Псковской области принимает форум «Сильные идеи для нового времени»
04 апреля 2023

Карантин по скарлатине объявлен в детском саду в Пушкинских Горах
04 апреля 2023

Незаконные подключения к водопроводу были обнаружены в Идрице


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...